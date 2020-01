Vela, Coppa del Mondo Miami 2020: la maledizione dei quarti posti. Sfugge il podio a Berta-Caruso nei 470 ed a Talluri nei Laser Radial (Di sabato 25 gennaio 2020) Niente medaglie azzurre nelle Hempel World Series di Vela di Miami. Un vero peccato perché la Medal Race dei 470 femminili era iniziata molto bene per Elena Berta e Bianca Caruso. Una gran partenza, tanto da arrivare nettamente in testa alla prima boa, mantenere la seconda nel lato successivo, ma poi purtroppo scivolare prima in quinta e in poi in sesta senza riuscire a recuperare fino all’arrivo. Tutto questo mentre le prime tre posizioni nella Medal Race venivano occupate proprio dagli equipaggi che le precedevano in classifica. L’unico sorpasso importante è stato quello delle slovene Mrak/Macarol, che hanno messo la prua davanti alle polacche Skrzypulec/Ogar tanto da soffiargli l’argento per un solo punto. Oro, come da pronostico, per le francesi Lecointre/Retornaz. Certo, il quarto posto conferma il buon lavoro fatto dalle ragazze, ma l’andamento della Medal sottolinea qualche ... oasport

