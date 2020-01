Valeria Marini presenta il fidanzato Gianluigi a Verissimo: “Sono innamorata” (Di sabato 25 gennaio 2020) Negli studi di Verissimo, ospite nel programma di Silvia Toffanin, è arrivata Valeria Marini, che sabato 25 gennaio presenta il suo nuovo fidanzato Gianluigi. Imprenditore, 17 anni più giovane, Gianluigi è la nuova storia d’amore segreta della donna: la coppia è rimasta lontano dai riflettori per un anno. Finalmente, però, sono usciti allo scoperto. Verissimo, Valeria Marini e il fidanzato Valeria Marini ha un nuovo fidanzato, Gianluigi: la coppia è presente negli studi di Verissimo nella puntata di sabato 25 gennaio. Nell’intervista condotta da Silvia Toffanin, la showgirl si confessa: “Sono innamorata!”, rivela al pubblico. “L’incontro con Gianluigi – prosegue ancora la Marini – è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne. Avere vicino lui mi ha ... notizie

