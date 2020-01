USA vs CINA/ Germania e Italia le prime vittime della nuova guerra fredda (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo la firma della "fase uno" dell'accordo commerciale tra Usa e CINA è in atto un duro confronto geopolitico. A pagarne le conseguenze sarà l'Ue ilsussidiario

TgLa7 : La #Cina isola 36 mln di persone e chiude la Grande Muraglia per il #coronavirus. Usa, secondo caso, un ricovero a… - sole24ore : Il programma di Pechino per mettere al bando la plastica usa-e-getta si annuncia come una vera rivoluzione con rica… - Agenzia_Ansa : Allarme per il #virus cinese, primo caso accertato anche negli #Usa. Controlli negli aeroporti con scanner per la t… -