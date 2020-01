Usa, Trump alla marcia contro l’aborto: una vita cambia il mondo (Di sabato 25 gennaio 2020) Washington, 24 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presenziato a Washington alla “marcia della vita”, si tratta della prima volta in assoluto che un presidente americano in carica prende parte all’appuntamento annuale organizzato dalle associazioni che combattono contro l’aborto. “Sappiamo che ogni anima umana è divina – ha detto Trump – e ogni essere umano, nato o non ancora nato è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Insieme difenderemo questa verità in tutta la nostra magnifica terra. Una vita cambia il mondo”. “Vi battete per la vita ogni singolo giorno. Avete fatto della diffusione della grazia di Dio la vostra missione di vita”, ha concluso Trump, mentre dai manifestanti partiva il coro: “Altri quattro anni”. notizie

