Urbino, cameriera ruba 75 mila euro nel ristorante in cui lavorava da 10 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Urbino, cameriera ruba 75 mila euro nel ristorante in cui lavorava da 10 anni: l'episodio è accaduto precisamente nella zona di Piandimeleto. Incredibile quanto accaduto a Piandimeleto, comune di circa 2 mila abitanti in provincia di Pesaro e Urbino. Una cameriera, infatti, ha rubato in pochi mesi la bellezza di 75 mila euro nel ristorante

