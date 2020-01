Universiadi, commissario straordinario Basile indagato per corruzione (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Gianluca Basile, ex commissario straordinario per le Universiadi, è indagato dalla Procura di Napoli nell’ambito dell’inchiesta sul villaggio a bordo di navi che ha ospitato gli atleti nel corso dell’evento nello scalo partenopeo. Tra questi, una parte è stata ospitata anche da una nave della MSC Crociere. Opzione che non ha lasciato spazio alla realizzazione di un villaggio degli atleti apposito alla Mostra D’Oltremare. Proprio per questo motivo Basile risulta indagato assieme ad Aureliano Cicala, general manager della MSC, e all’avvocato Lorenzo Lentini, presidente del Cusi, comitato esecutivo della Fisu. Il procuratore Giuseppe Lucantonio, insieme ai sostituti procuratori Francesco Raffaele ed Henry John Woodcock, hanno aperto un fascicolo per corruzione e turbata libertà del procedimento. Gli indagati (ad oggi ... anteprima24

