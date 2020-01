Un terzo dei musei più visitati d’Italia è in Campania: lo dice il Mibact (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pubblicata oggi dal portale del ministero dei Beni Culturali la top 30 dei musei italiani più visitati nell’anno appena trascorso. Ampio successo per i siti nostrani, 8 su 30 dei musei più visitati della penisola sono infatti in Campania. Primo in assoluto, ancora una volta, è il Parco Archeologico di Pompei che si piazza in terza posizione generale preceduto solo dal Colosseo romano e dagli Uffizi di Firenze. Dopo il sito Unesco napoletano grande successo anche per la Reggia di Caserta vanvitelliana che chiude all’ottavo posto generale, secondo tra i siti campani in graduatoria. Molto bene anche per Ercolano, il Parco Archeologico con i suoi 558.962 visitatori nel 2019 è il terzo parco archeologico più visitato d’Italia dopo il Colosseo e Pompei. Bene anche per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che chiude in decima posizione. Nella top ... anteprima24

pierchiaraluce : @LaPrimaManina Anche coso, il candidato dei 5S non è che si sia palesato così tanto Toninelli manco sa chi è ?? e st… - chuueyes : appena finito di vedere il terzo ep di tbhk e per adesso è uno dei miei preferiti - carlos17_7 : @kinglomux @SkySport Fallo o non fallo quest'anno se il Milan non avesse avuto Donnarumma se la giocava con Brescia… -