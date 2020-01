Un regalo da 150 euro per chi acquisterà subito Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra in Italia (Di sabato 25 gennaio 2020) Arrivano finalmente indicazioni interessanti in questi giorni per coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy S20 o un S20 Ultra, nonostante le loro caratteristiche non siano ancora ufficiali. Dopo aver analizzato le ultime indiscrezioni a proposito dei loro prezzi, oggi 25 gennaio tocca fare i conti con un regalo altamente probabile per gli utenti che cederanno in una prima fase al fascino dei due topo di gamma. Proviamo dunque ad esaminare i rumors più in profondità. Il regalo previsto con Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra Secondo quanto riportato da una fonte autorevole come Evleaks, che a tal proposito ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post apposito, non ci sarebbero dubbi sul fatto che portandosi a casa un Samsung Galaxy S20 o un S20 Ultra, almeno nelle prime settimane successive al lancio dei device sul mercato, gli utenti otterranno il diritto a ricevere un ... optimaitalia

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Un regalo da 150 euro per chi acquisterà subito Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra in Italia - GioPao9 : Un regalo da 150 euro per chi acquisterà subito #SamsungGalaxyS20 e S20 Ultra in Italia - OptiMagazine : Un regalo da 150 euro per chi acquisterà subito Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra in Italia -