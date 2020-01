"Un brindisi alla faccia del pallone gonfiato". Ma la questura blocca le sardine (Di sabato 25 gennaio 2020) Costanza Tosi Le sardine si sarebbero incontrate al Papeete di Milano Marittima per un bagno di gruppo. L’ennesima provocazione dopo la visita del leader della Lega allo stabilimento balneare di questa estate. La questura blocca le sardine. I pesciolini avevano annunciato la chiusura del tour anti Salvini a un giorno dal voto per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Si sarebbero incontrati tutti al Papeete di Milano Marittima per un bagno di gruppo. L’ennesima provocazione dopo la visita del leader della Lega allo stabilimento balneare di questa estate. Per i pesciolini un’evento simbolico della propaganda politica che loro vogliono abbattere e che dicono abbia caratterizzato la campagna dei leghisti. Ma la questura ha bloccato l’evento e il motivo sono le regole del silenzio elettorale. Un diktat che Mattia Santori non sente di dover rispettare in quanto loro non sono ... ilgiornale

Enrique57295735 : @KyleSrta Buon pomeriggio my Crush ?? ?? Questo weekend niente outfit ?? Devo lavorare a casa , fai un brindisi tu… - Riflettente : @rivamesta Terni al lotto. Ostia ai preti. Campobasso alla Wind Nettuno a Maurizio Costanzo Lecco a Vespa Brindisi… - sotomajjor : RT @Karpov_return: #23gennaio RSA della #CGIL brinda allegramente con Mimmo Parisi AU #AnpalServizi. Questo è come la CGIL si prepara alla… -