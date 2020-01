Tuttosport: Politano al Napoli, lunedì potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale (Di sabato 25 gennaio 2020) L’affare Politano al Napoli è ormai concluso. Mancano solo alcuni dettagli, in via di limatura, ma di fatto l’attaccante può considerarsi già all’ombra del Vesuvio. Politano ha detto sì al Napoli, ora non resta che sistemare le ultime cose, poi ci sarà l’annuncio ufficiale, che, scrive il quotidiano sportivo, potrebbe arrivare già a inizio settimana, lunedì. “lunedì potrebbe arrivare l’annuncio”. L'articolo Tuttosport: Politano al Napoli, lunedì potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale ilNapolista. ilnapolista

