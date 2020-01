Turchia, terremoto di magnitudo 6.8: almeno 19 morti e 500 feriti. “Ci sono ancora persone bloccate sotto le macerie” (Di sabato 25 gennaio 2020) sono almeno 19 le vittime del terremoto di magnitudo 6.8 della scala Richter, che ha colpito venerdì sera la provincia di Elazig, nell’est della Turchia. Lo fa sapere l’agenzia governativa per la Protezione civile, secondo la quale oltre 550 persone sono rimaste ferite. “I soccorritori stanno ancora cercando di estrarre almeno 30 persone bloccate sotto le macerie degli edifici crollati a Elazig”, ha detto il ministro degli interni Suleyman Soylu. Il sisma – ha riferito la Protezione civile turca – ha colpito il distretto di Sivrice, nella provincia di Elazig, intorno alle 20:55 locali (18:55 in Italia). Quindici persone sono morte nella provincia di Elazig e altre quattro nella vicina provincia di Malatya, ha precisato il ministro della sanità Fahrettin Koca ai media. Molte persone stanno passando la notte in strada, per le lesioni agli edifici o nel timore ... ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto di 6.8 nell'Est della #Turchia almeno 4 morti #Elazig #ANSA - repubblica : Terremoto di magnitudo 6,8 nella Turchia orientale: 4 morti [aggiornamento delle 20:46] - SkyTG24 : Terremoto di magnitudo 6.8 in Turchia: 4 morti. Edifici distrutti. FOTO -