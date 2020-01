Trump rivela il logo della Space Force Americana… ed è quello di Star Trek (Di sabato 25 gennaio 2020) La realtà supera la fantasia. In un sonnolento weekend Trump (che pure ha una nutrita sezione anche da noi di Bufale) annuncia il logo per la nuova Space Force Americana, l’Astronautica Militare varata il 20 Dicembre 2019 e Amazon Prime annuncia la nuova serie televisiva su Star Trek, Picard. E tutte e due hanno in comune lo stesso logo. Come fa notare Jim Acosta, corrispondente presso la Casa Bianca per la CNN Trump just announced the new logo for the Space Force. The other is Star Trek Starfleet Command. pic.twitter.com/S7NeYdjR4C — Jim Acosta (@Acosta) January 24, 2020 Le somiglianze sono evidentissime, anche e sopratutto considerando la variazione del logo apparsa nella serie The Next Generation (prologo diretto della serie Picard in quanto racconta le avventure del Capitano Jean Luc Picard quando era ancora al comando dell’Enterprise e non a riposo, deluso da una ... bufale

