Trump firma l’aumento dei dazi su acciaio e alluminio (Di sabato 25 gennaio 2020) La misura entrerà in vigore l’8 febbraio. Il presidente Usa: «Necessario per i nostri interessi di sicurezza nazionale» lastampa

Adnkronos : Dazi, #Trump firma per aumento tariffe acciaio e alluminio - BughiTamtam : RT @Adnkronos: Dazi, #Trump firma per aumento tariffe acciaio e alluminio - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Dazi, #Trump firma per aumento tariffe acciaio e alluminio -