Trump da record twitta 142 volte in un solo giorno | “Stop ai visti per le donne incinte”

Trump - il Natale dei record : il Nasdaq vola : Ennesimo record per Wall Street nell’era Donald Trump : il Nasdaq giovedì ha superato la soglia dei 9.000 punti per la prima volta. Il record di Natale è arrivato dopo che Pechino ha confermato di essere in stretto contatto con gli Stati Uniti per la firma di un accordo commerciale parziale. Il Nasdaq ha chiuso a un livello record in 10 sessioni consecutive, la striscia più lunga dal luglio 1997. Come scrive l’Agi, in tre anni di ...

Trump batte il record di tweet : 115 in un solo giorno : Trump batte il record di tweet nel giorno in cui alla commissione giustizia si è dibattuto sul suo impeachment. Tra tweet e post ritwittati, il presidente americano ha cinguettato ben 115 volte, una vera e propria valanga, attaccando da Greta Thunberg a Joe Biden. How do you get Impeached when you have done NOTHING wrong (a perfect call), have created the best economy in the history of our Country, rebuilt our Military, fixed the ...