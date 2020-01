Tre app per usare meno lo smartphone: Google propone il detox digitale (Di sabato 25 gennaio 2020) Per “aiutare le persone a trovare un equilibrio migliore con la tecnologia”, Google propone tre app per il detox digitale: sono Envelope, Screen Stopwatch e Activity Bubbles. Da Google sono state proposte tre nuove applicazioni ideate per limitare l’utilizzo dello smartphone, per favorire il detox digitale. Due di queste applicazioni mirano a una maggiore consapevolezza … L'articolo Tre app per usare meno lo smartphone: Google propone il detox digitale proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

knjmoono : ho cambiato telefono e finalmente i nomi di tre quarti delle persone su quest'app non sono più una successione random di rettangoli barrati - AlessandraRtl : È da tre ore che sto lavorando sull'app e ho capito solo adesso come fare l'interazione ?? - nicoladc1989 : @ManySkills1701 @livequiz_app No o è uno stomaco composto da tre prestomaci e uno stomaco ghiandolare o sono tre pr… -