Tragedia sfiorata a Sant’Angelo, il vice preside: “La caduta del neon è una casualità” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutodi Edoardo Sirignano Sant’Angelo dei Lombardi (Av) – «E’ un avvenimento imprevedibile. Siamo in una scuola sicura, nessuno deve preoccuparsi». Giuseppe Salerno, vice preside della scuola materna di Sant’Angelo dei Lombardi, interviene in seguito al dramma sfiorato. Nel pomeriggio di ieri, infatti, una griglia di un neon, staccatasi dal soffitto, aveva colpito una bambina di tre anni, provocandole alcune escoriazioni. «Nella giornata odierna – rivela – abbiamo incontrato i genitori degli allievi, che trovandosi nella sala mensa dell’istituto, hanno evitato il peggio. Le famiglie, adesso, sono tranquille. Ci riteniamo davvero fortunati. Siamo vicini alla nostra allieva colpita. Speriamo che si riprenda presto». Il docente, comunque, testimonia come la scuola, sin da subito, si è attivata per effettuare le dovute verifiche allo stabile. «Stiamo ... anteprima24

