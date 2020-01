Traffico Roma del 25-01-2020 ore 15:30 (Di sabato 25 gennaio 2020) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASILINA E PRENESTINA. Traffico REGOLARE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. ALLA RomaNINA, PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA BIAGIO PETROCELLI, IN PROSSIMITÀ DI VIA TUSCOLANA. PER LO STESSO MOTIVO, SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI SU PIAZZA VENEZIA, VICINO VIA DEL CORSO. LAVORI NOTTURNI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD. DALLE 22 E FINO ALLE 5 DI DOMANI MATTINA, DOMENICA 26 GENNAIO, CHIUSO L’ALLACCIAMENTO CON LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI ———————– AUTORE: SONIA CERQUETANI In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... romadailynews

