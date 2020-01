Traffico Roma del 25-01-2020 ore 11:30 (Di sabato 25 gennaio 2020) PER UN INCIDENTE PERMANE CHIUSA VIA BRUNO MOLAJOLI TRA FIA FAUSTO ZONARO E VI AFRANCO GENTILINI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA CAPRAROLA ED IN VIA TARANTO IN PROSSIMITA’ DI VIA FOLIGNO. UN INCIDENTE E’ SEGNALATO ANCHE IN VIA BELMONTE IN SABINA IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E CAPANNELLE VERSO IL CENTRO CITTA’ E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA E DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. IL CORTEO E’ PARTITO DA PIAZZA DEI GIURECONSULTI PER ARRIVARE IN PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA SINO ALLE ORE 13. NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’ INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2. DETTAGLI SU LUCEVERDE.IT. PER AVERE ... romadailynews

