Tradimento? No, sogno: “Vorrei rivedere Sarri sulla panchina del Napoli” (Di sabato 25 gennaio 2020) Quasi quasi diventa anche più importante della partita stessa. Stiamo parlando dell‘accoglienza di Sarri al San Paolo, ovviamente. La prima dell’ex tecnico azzurro (e come allenatore della Juve) a Napoli. In tanti gli hanno dato del traditore e lo fischieranno, in tanti invece hanno compreso la sua scelta, e addirittura, sognano di rivederlo un giorno sulla panchina dei partenopei. Eusebio, destinato a fare il lustrascarpe venne nascosto dal Benfica tra i pescatori: firmò anche con l’Inter Come lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio, direttore del Napoli Teatro Festival che – in un’intervista al Corriere dello Sport – ‘difende’ Maurizio Sarri. “Se vorrei rivederlo sulla panchina del Napoli? Assolutamente sì – risponde – Tra Sarri e Napoli è stata una vera storia d’amore. E, si sa, i grandi amori finiscono quasi ... calcioweb.eu

CalcioWeb : Tradimento? No, sogno: 'Vorrei rivedere #Sarri sulla panchina del #Napoli' - - jshebehid : Tutto ciò che sogno è che parlino del tradimento #GFVIP - Fabius40884986 : nonostante lotito avesse schierato il suo nuovo talento massa di imperia formello, la lazio dopo aver detto addio a… -