Toti: “Fincantieri eccellenza del nostro territorio” (Di sabato 25 gennaio 2020) Genova, 25 gen. (Adnkronos) – “Fincantieri, eccellenza del nostro territorio a livello mondiale, è la dimostrazione che dopo i momenti difficili un’azienda può risorgere e tornare ad essere leader nel suo settore. Siamo orgogliosi che ci sia molta Liguria nel successo di questa azienda, che sul nostro territorio produce sicurezza per il nostro Paese, tecnologia per la nostra industria e lavoro per i nostri cittadini”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che questa mattina presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso ha preso parte alla cerimonia del varo della fregata Emilio Bianchi, la decima e ultima unità navale del programma Fremm, Fregate Europee Multimissione della Marina Militare.“Su Fincantieri ‘ ha aggiunto Toti – stiamo investendo tantissimo, a partire dall’ampliamento con il ribaltamento ... calcioweb.eu

