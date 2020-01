Torino, monta la protesta della Maratona: cori contro Mazzarri e la squadra (Di sabato 25 gennaio 2020) Torino, monta la protesta della Maratona: cori contro Mazzarri e la squadra. Una parte dei tifosi abbandona lo stadio (dal nostro inviato) – Il Torino sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente, sotto la guida di Walter Mazzarri. I granata sono sotto pesantemente in casa: 0-5 ai danni di un’Atalanta scatenata. Piovono cori contro la squadra e contro Walter Mazzarri. La parte centrale della curva Maratona si è addirittura svuotata: momento complicato per i granata, mentre l’Atalanta non si ferma. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

