Torino, Mazzarri a rischio esonero. Gara col Milan in Coppa Italia decisiva? (Di domenica 26 gennaio 2020) "Non lascio nelle difficoltà". Walter Mazzarri risponde così quando gli chiedono se sente la propria posizione in bilico. La sconfitta contro l'Atalanta è stata umiliante, se contro il Milan non ci sarà la svolta attesa, la reazione di orgoglio che tutto l'ambiente pretende allora la Coppa Italia potrebbe rappresentare il capolinea del tecnico. fanpage

