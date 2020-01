Torino mai così male nella sua storia: peggior sconfitta casalinga di sempre (Di domenica 26 gennaio 2020) Torino mai così male nella sua storia: i granata hanno subito la peggior sconfitta di sempre. Momento delicatissimo Il Torino vive un momento davvero delicato e molto buio. L’Atalanta ha dominato sul campo dei granata, mettendo la gara in discesa fin da subito e annientando la resistenza della squadra granata. L’Atalanta esce trionfante per 0-7: è la peggior sconfitta nella storia casalinga del Torino. Fuori casa il Torino eguaglia una sconfitta del 1950 contro il Milan: una gara, a suo modo, storica. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

