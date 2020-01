Torino, l’unica sconfitta per 7-0 è del 1950 col Milan: poker di Nordhal e gol di Liedholm (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Torino nella sua storia non aveva mai subito una sconfitta tra le mura amiche come quella di stasera contro l'Atalanta: l'unica volta che era capitato ai granata di perdere 7-0 fu a Milano contro i rossoneri il 26 febbraio del 1950. Sulla sfida misero la firma Gunnar Nordhal, con un poker, e Nils Liedholm. fanpage

