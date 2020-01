Torino-Atalanta 0-7: la Dea mata il Toro, granata al tappeto. Ilicic fa gol da metà campo (Di sabato 25 gennaio 2020) Spettacolo Atalanta, Torino all'inferno. La Dea ha battuto per 7 a 0 i granata nell'anticipo serale del sabato della giornata numero 21 della Serie A 2019-2020 con una prestazione magnifica per i ragazzi di Gian Piero Gasperini, che hanno chiuso il match già nella prima frazione con le reti di Ilicic, Gosens e Zapata. Nella ripresa il gol da centrocampo dello sloveno, che si è ripetuto subito dopo, e la doppietta di Muriel hanno decretato una sconfitta storica per il Toro. fanpage

