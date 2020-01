Torino Atalanta 0-0: Gosens chiude su Belotti LIVE (Di sabato 25 gennaio 2020) Allo Stadio Grande Torino, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Daniele Galosso, inviato a Torino) – Allo Stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Atalanta si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Atalanta 0-0 MOVIOLA 10′ Occasione Belotti – Ripartenza in velocità del Gallo, provvidenziale la chiusura di Gosens in scivolata Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Torino Atalanta 0-0: risultato e tabellino Torino (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji, De Silvestri, Meite, Lukic, Laxalt, Verdi, Berenguer, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Falque, Singo, Edera, Millico, Bremer, Adopo. All. Mazzarri. Atalanta (3-4-3): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, ... calcionews24

TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??@Atalanta_BC ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?ore 20.45 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT… - Atalanta_BC : ???? Stadio Olimpico Grande Torino Spogliatoio ?? ?? Dressing room set #TorinoAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - AlessandroAlvy : RT @violanews: Torino-Atalanta, i tifosi granata contestano subito Gasperini - -