Tinder, arriva il pulsante per le emergenze: se l’appuntamento al buio si fa pericoloso manda una richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine (Di sabato 25 gennaio 2020) Niente più incontri pericolosi con Tinder grazie al bottone antipanico. L’app di dating è pronta a introdurre un sistema per mandare una richiesta d’aiuto se l’incontro dopo un “match” dovesse prendere una brutta piega. Molestatori e predatori sessuali hanno avuto vita troppo facile anche su Tinder e allora ecco la contromossa. Il nuovo sistema di sicurezza avvierà un “protocollo” in caso in cui l’utente non si sentisse a proprio agio durante l’incontro: prima manderà un codice da inserire sullo smartphone, se questo non dovesse andare arriverebbe un messaggio ma se anche a questo non ci fosse risposta partirebbe una chiamata a cui, se persa, ne seguirebbe una alle forze dell’ordine. L’app con cui Tinder collaborerà sarà Noonlight, nata nel 2013 e diventata con il tempo una vera piattaforma di sicurezza connessa. Noonlight, che che la sua co-foundatrice ha definito come “una guardia del ... ilfattoquotidiano

