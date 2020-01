Tik Tok, l’allarme del Garante per la Privacy: “Task force europea contro i rischi del social cinese” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il monito del Garante per la Privacy su Tik Tok: “Serve una task force europea contro i rischi del social cinese”. E’ di nuovo polemica. ROMA – E’ di nuovo polemica su Tik Tok dopo il monito del Garante per la Privacy. Il nuovo social cinese non sembra essere apprezzato in tutto il mondo e l’Autorità italiana ha chiesto una task force europea per capire se esistono realmente pericoli. La richiesta, come precisato da Repubblica, sarà analizzata a Bruxelles il prossimo 28-29 febbraio. Una due giorni dedicata ai Garanti per la Privacy con Tik Tok al centro del tavolo. Tik Tok, un fenomeno diffuso in tutto il mondo Nonostante le diverse polemiche, Tik Tok resta uno dei social più amato dagli adolescenti. “Un fenomeno globale – hanno riferito da Comscore – che in Italia è passato in soli tre mesi da 2,1 milioni di utenti ... newsmondo

