Terremoto Emilia Romagna: scossa in provincia di Ravenna [MAPPE e DATI] (Di sabato 25 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata nella notte in Emilia Romagna. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 00.41. L’epicentro è stato localizzato a Ravenna, mentre l’ipocentro a 20.6 Km di profondità. L'articolo Terremoto Emilia Romagna: scossa in provincia di Ravenna MAPPE e DATI Meteo Web. meteoweb.eu

SkyTG24 : Terremoto Emilia Romagna, due scosse: a Ravenna e Forlì-Cesena - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 3.4 tra Ravenna e Forlì-Cesena #terremoto - La7tv : #ottoemezzo Emilia-Romagna, @DeAngelis_tw: 'Sconfitta del Pd attesterebbe che il governo è all'opposizione nel Paes… -