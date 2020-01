Terremoti Turchia, 19 morti e almeno 900 feriti: (Di sabato 25 gennaio 2020) E’ di almeno 19 morti ed oltre 900 feriti il bilancio del potente sisma che ieri si è registrato nell’est della Turchia, secondo quanto riporta oggi l’Anadolu citando l’agenzia dell’emergenze nazionali Afad. almeno 15 vittime si sono registrate nella provincia di Elazig, dove è stato localizzato l’epicentro del terremoto di magnitudo 6.8, ed altre quattro nella provincia vicina di Malatya. Il presidente Recept Tayyip Erdogan ha detto che verranno adottate tutte le misure per portare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma. Il sisma – ha riferito la Protezione civile turca – ha colpito il distretto di Sivrice, nella provincia di Elazig, intorno alle 20:55 locali (18:55 in Italia). Tredici persone sono morte nella provincia di Elazig e altre cinque nella vicina provincia di Malatya, ha precisato il ministro della sanita’ ... meteoweb.eu

