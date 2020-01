Tasse, quando la strada per il rimborso dell’imposta annullata è lastricata di ostacoli. Il caso dell’accisa provinciale sull’elettricità (Di sabato 25 gennaio 2020) Quelle Tasse non erano dovute, ma guai a chi prova a farsele restituire. Parliamo delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica per il 2010 e il 2011. Un caso paradossale che sta creando non poco imbarazzo tra gli addetti ai lavori. Ad essere coinvolti sono i titolari di utenze elettriche non domestiche, i loro fornitori di energia e gli enti pubblici che in quegli anni hanno incassato, sotto la voce dell’addizionale, una somma compresa tra 1,3 e 4 miliardi di euro. E ora dovrebbero restituirli ma, giustizia permettendo, potrebbero anche riuscire a non farlo. Un recente e controverso verdetto della Corte di Cassazione, ha riacceso gli entusiasmi per la partita iniziata a fine 2011, quando il governo di Mario Monti ha abolito con un colpo di spugna le addizionali entrate in contrasto con una direttiva comunitaria e le ha sostituite con un rincaro delle aliquote ... ilfattoquotidiano

