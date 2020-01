Suits 8: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di sabato 25 gennaio 2020) Suits 8: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce Il 10 gennaio 2020 il catalogo del colosso streaming Netflix si è arricchito dell’ottava stagione di una serie tv di grande successo: stiamo parlando di Suits. Lo show nasce da un’idea di Aaron Korsh e sebbene sulla piattaforma sia giunta l’ottava stagione, la serie si è ormai conclusa nell’estate dello scorso anno. L’ottavo ciclo di episodi, al momento, contiene solo 10 puntate; le seguenti 6 saranno aggiunte successivamente; la nona e ultima stagione, invece, contiene solo 10 episodi. Non è chiaro ancora Quando quest’ultima raggiungerà il catalogo di Netflix. Per chi, invece, è già pronto per la stagione conclusiva, l’appuntamento è su premium store: Suits 9 ha infatti debuttato il 6 gennaio 2020 sul canale 426 del digitale terrestre e ogni episodio sarà mandato in onda a cadenza ... termometropolitico

