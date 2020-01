Stefano Bonaccini invita gli elettori al voto disgiunto (Di sabato 25 gennaio 2020) Si è chiusa la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali previste in Emilia Romagna domenica 26 gennaio 2020. Il candidato del PD, Stefano Bonaccini, lancia un appello agli elettori del Movimento 5 Stelle, chiedendo a loro un voto disgiunto. La candidata di Centrodestra, Borgonzoni, invita invece ad un “voto di liberazione“, per riprendere l’Emilia Romagna. Bonaccini invita gli elettori al voto disgiunto Durante un intervento televisivo, Stefano Bonaccini ha invitato gli elettori del Movimento Cinque Stelle ad effettuare un voto disgiunto: “perché si può votare il proprio partito o movimento di riferimento e dare un senso alla propria identità e mettere una croce sul simbolo del partito che si preferisce, ad esempio il Movimento 5 stelle. Però, siccome il M5s con questa legge elettorale, che è a turno secco e la notte del voto, chi ha un voto in più ... notizie

