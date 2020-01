Spruzzò deodorante contro colleghi di colore, condannato pizzaiolo e la società che non ha impedito “clima umiliante e offensivo” (Di sabato 25 gennaio 2020) Un anno fa su Facebook fu pubblicato il video con un uomo che in una pizzeria spruzzava del deodorante contro dei colleghi di colore. Nei giorni scorsi il giudice del Tribunale del lavoro di Milano ha condannato in solido il dipendente e la società a pagare una cifra intorno agli 8mila euro a favore dei due lavoratori. “Alza le ascelle”, “ma perché non lo usate questo?” diceva un pizzaiolo, ma con funzioni direttive, ai suoi compagni di lavoro. Il video, realizzato da un collega, era finito su Facebook e ne era nata una causa. Il giudice, come riporta l’Ansa, ha condannato non solo l’autore del gesto ma anche la società che non ha impedito si creasse un “clima umiliante e offensivo” nei confronti dei lavoratori insultati e ha anche imposto alla pizzeria di organizzare un corso di formazione al rispetto delle persone. La società in giudizio aveva ... ilfattoquotidiano

