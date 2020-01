Sport in tv oggi (sabato 25 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 25 gennaio 2020) Una lunghissima, infinita sequenza di eventi Sportivi è in programma quest’oggi. Si apre e si chiude (in un certo senso, perché in realtà si riapre) con il tennis, e gli Australian Open, tra i terzi turni del mattino odierno e gli ottavi di finale nella notte tra oggi e domenica, con Fabio Fognini tra i coinvolti. Immenso è il programma degli Sport invernali, con le discese libere di Kitzbuehel e di Bansko al maschile e al femminile, ma c’è anche lo sci di fondo con la skiathlon di Oberstdorf, lo skeleton ad Altenberg, la combinata nordica a Oberstdorf, lo slittino a Sigulda, il bob, il salto con gli sci a Zakopane e a Rasnov, il pattinaggio artistico e il biathlon a Pokljuka, oltre allo snowboard a Big White. Spazio anche ai grandi Sport di squadra, con rugby, calcio, basket e volley che si alternano in rapidissima sequenza. C’è anche il rally di Montecarlo, così Come ... oasport

ApriliaOfficial : Appuntamento alle 12 oggi a #MBE2020: insieme a @maxbiaggi , partecipa alla presentazione del Campionato #Aprilia S… - OA_Sport : Sport in tv oggi (sabato 25 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming - zazoomblog : Calendario Sport Invernali oggi (25 gennaio): orari programma tv e streaming di tutte le gare - #Calendario #Sport… -