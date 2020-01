SPAL Bologna: le chiavi tattiche della sfida (Di sabato 25 gennaio 2020) La SPAL dovrà affidarsi a Petagna per superare la pressione del Bologna. I felsinei sono molto intensi nella prima aggressione Il Bologna è una delle squadre che pressa più in avanti in campionato, e diversi indici statistici lo confermano. Pur vincendo a Bergamo, la SPAL troppe volte ha perso palloni sanguinosi. Contro i felsinei, sarà fondamentale l’apporto di Petagna quando la SPAL verrà pressata in alto dal Bologna. L’ex Atalanta è molto bravo a giocare SPALle alla porta, può quindi dare soluzioni di passaggio al portatore come nella slide sopra. Viene incontro, riceve palla e con un preciso cambio campo consente alla squadra di risalire. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

