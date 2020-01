‘Sossio Aruta è morto…’: la notizia fa il giro del web. La rabbia dell’ex cavaliere: ‘Fake, non avete un caz* da fare…’ [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Fatto grave per Sossio Aruta Sin da quando faceva parte del Trono over di Uomini e Donne Sossio Aruta si è fatto notare di più rispetto agli altri cavalieri. Infatti l’ex calciatore campano era sempre al centro di accuse e polemiche per poi ritirarsi in sordina creandosi una famiglia con Ursula Bennardo. Infatti con quest’ultima sono andati a convivere mettendo al mondo una figlia. Una famiglia allargata visto che lui aveva altri due figli dal precedente matrimonio e altre tre lei. Ma nelle ultime ore lo sportivo è apparso infuriato su Instagram per un fatto gravissimo. Diffuse fake news sull’ex cavaliere di U&D Attraverso il suo seguitissimo account IG, Sossio Aruta ha preso la parola in prima persona per annunciare provvedimenti legali contro coloro continuano ad augurargli la morte. Ma non è finita qui, infatti di recente qualcuno ha usato il suo volto, ... kontrokultura

