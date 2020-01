“Sono io!”. Al Cantante Mascherato tutti senza parole. Il Pavone si smaschera: ecco chi era (Di sabato 25 gennaio 2020) Venerdì 24 gennaio è tornato su Rai1, in prima serata alle 21.25, l’avvincente talent game show che ha stregato il pubblico televisivo: Il Cantante Mascherato, il nuovo format della Rete Ammiraglia condotto da Milly Carlucci. Ai giurati il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Tanti i nomi fatti nel corso delle puntante e mentre alcune identità sono state svelate e dopo la puntata di ieri sono cinque i personaggi che restano ancora avvolti nel mistero. Nelle scorse settimane il pubblico ha finalmente tolto la maschera a due concorrenti, l’Unicorno e il Barboncino, scoprendo così due icone della musica italiana: Orietta Berti (vestiva i panni dell’Unicorno) e Arisa (si è calata in quelli del Barboncino).



