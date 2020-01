Sollevamento pesi | la Coppa del Mondo sbarca a Roma | i convocati dell’Italia Gara per la

Sollevamento pesi - Coppa del Mondo Doha 2019 : Giorgia Bordignon sale sul podio nei -64 kg femminili : E’ proseguita quest’oggi l’avventura degli atleti italiani della Coppa del Mondo di Sollevamento pesi di Doha, aperta da Giorgia Bordignon, protagonista nella competizione riservata ai -64 kg femminili già nella gara di strappo, dove è arrivata una medaglia d’oro a quota 100 kg, mentre 121 kg sono valsi il bronzo nello slancio, chiudendo con un argento a 221 kg nella classifica totale. Primo posto alla nordcoreana Sim ...

Sollevamento pesi : Mirko Zanni trionfa in Qatar col personale e si avvicina a Tokyo - non brillano le azzurre : Arrivano ottime notizie dalla pesistica italiana, con Mirko Zanni che si è imposto in Qatar in un evento silver valevole per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020 grazie ad una prestazione molto incoraggiante che gli permetterà di fare un bel balzo in avanti nel ranking a Cinque Cerchi. Il 22enne di Pordenone, laureatosi tre mesi fa campione europeo Under 23 nella categoria -67 kg, ha migliorato di ben 5 kg il proprio precedente record ...

Sollevamento pesi - Campionati Italiani Assoluti 2019 : Magistris impressiona nei -55 kg - Ficco vince al rientro. Assenti molti big : Si sono svolti nel weekend al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Assoluti 2019 di pesistica olimpica, sostanzialmente l’ultima competizione stagionale per la maggior parte degli atleti azzurri dopo una lunga annata caratterizzata principalmente dalla corsa verso la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. molti big della nostra Nazionale hanno deciso di saltare la manifestazione per riposare e per preparare al meglio i primi mesi ...

Sollevamento pesi - Europei Youth 2019 : Giulia Franco è campionessa continentale under15 : Continuano ad arrivare nuove buone notizie da Eilat, in Israele, dove sono in corso gli Europei Youth di Sollevamento pesi 2019, che hanno visto l’azzurra Giulia Franco conquistare la medaglia d’oro nella categoria dei 76 kg femminili under 15. Gara dominata sin dallo strappo, entrando in pedana per ultima, alzando 78 kg, e migliorandosi fino a quota 83 kg, superando la russa Sokolova, mentre nello slancio la pugliese si è ...

Sollevamento pesi - Europei youth 2019 : arrivano altre medaglie! Salgono sul podio Iacopo Falsinotti e Martina Bomben : Nuova giornata di gare a Eilat, in Israele, per i Campionati Europei U15 e youth di Sollevamento pesi 2019, dove sono arrivate altre medaglie per i colori azzurri, a cominciare dalla categoria 73 kg U15, e dal giovanissimo Iacopo Falsinotti. Il lucchese, appena quattordicenne, ha aperto la competizione con un quarto posto nello strappo, alzando correttamente 115 kg, ma riuscendo a salire sul terzo gradino del podio nello slancio, con 139 kg, ...

Sollevamento pesi - la Coppa del Mondo fa tappa a Roma dal 27 al 31 gennaio 2020 : azzurri a caccia del pass olimpico : Dal 27 al 31 gennaio l’Italia ospiterà una tappa della Coppa del Mondo di Sollevamento pesi valevole per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Le gare si disputeranno al PalaPellicone di Ostia Lido e al momento i numeri sono lo specchio di una manifestazione che si preannuncia estremamente interessante e competitiva: 5 Continenti, 57 Nazioni, 252 atleti saranno presenti a Roma per racimolare punti pesantissimi da accumulare nel ranking ...