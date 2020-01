Snowboardcross, Omar Visintin torna alla vittoria a Big White! Italia imbattibile! (Di sabato 25 gennaio 2020) Pochi secondi di pausa, il tempo di un respiro e poi è di nuovo esultanza per l’Italia dello Snowboardcross. Trionfo tricolore nella tappa canadese di Coppa del Mondo sulle nevi di Big White: dopo Michela Moioli arriva la bellissima vittoria di Omar Visintin. Un capolavoro del 30enne nativo di Merano, tornato al successo nel massimo circuito internazionale a due anni dall’ultima affermazione, quella in Turchia di Erzurum nel 2018. Quinta vittoria a livello individuale in carriera per l’altoatesino. La pista molto tecnica sin dai primi turni si è rivelata ideale alle caratteristiche del vincitore della Coppa del Mondo del 2014. Gestite al meglio tutte le sue prove, duello con il padrone di casa Eliot Grondin nell’ultimo atto: il canadese è stato costretto ad accontentarsi della piazza d’onore. Completa il podio l’americano Alex Deibold, mentre quarto è ... oasport

