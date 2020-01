Snowboardcross, è Big Moioli! Assolo della campionessa olimpica, terza Raffaella Brutto! Italia monumentale! (Di sabato 25 gennaio 2020) Ancora una volta due italiane sul podio: da Cervinia a Big White la storia non cambia. Michela Moioli trova la seconda vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di Snowboardcross imponendosi in terra canadese e il Bel Paese piazza nella top-3 anche Raffaella Brutto. Un Assolo straordinario della campionessa olimpica che trova il 12° successo della carriera. Mai in dubbio il successo odierno del fenomeno di Alzano Lombardo: Moioli sin dai primi turni è apparsa troppo superiore rispetto a tutte le rivali. Dominio assoluto: soprattutto in finale non c’è stata storia, con una fuga solitaria. L’azzurra scappa anche in classifica di Coppa: il sogno della sfera di cristallo è sempre più vivo, può diventare realtà. Seconda posizione oggi per l’australiana Belle Brockhoff, la prima inseguitrice in graduatoria di Moioli, mentre terza, come detto, una mostruosa Brutto. Quarta ... oasport

