Slittino: nel doppio a Sigulda profeti in patria Sics/Sics, Germania battuta. Male gli azzurri (Di sabato 25 gennaio 2020) Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale per quanto riguarda il doppio sempre più sorprendente nelle ultime settimane. Ci eravamo abituati ormai ad un dominio tedesco, invece sono cambiate le carte in tavola. Anche a Sigulda, in Lettonia, la Germania deve arrendersi: a trionfare sono i padroni di casa Juris ed Andris Sics. I fratelli lettoni riescono a dettar legge davanti al pubblico amico. Nettamente il miglior tempo per i baltici nella prima run, poi gestione nella seconda per riuscire a timbrare il crono di 1’23”804. Seconda vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale, dopo quella arrivata sempre quest’anno nella sprint di Lake Placid. L’armata tedesca deve accontentarsi del podio. I campioni olimpici e del mondo Wendl/Arlt sono secondi a soli tre centesimi di ritardo, mentre i detentori della sfera di cristallo Eggert/Benecken molto più ... oasport

