Sky: lunedì visite mediche di Politano (Di sabato 25 gennaio 2020) Arriva anche Gianluca Di Marzio, l’esperto di calciomercato di Sky, la conferma della chiusura del trasferimento di Matteo Politano dall’Inter al Napoli. l?esterno farà lunedì le visite mediche a Villa Stuart Il giocatore si trasferirà a Napoli in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro, con un riscatto fissato a 19 milioni più 2 di bonus, legati al raggiungimento dell’obiettivo della Champions League e alle presenze. Politano vestirà la maglia numero 21 e percepirà un ingaggio di 2.2 milioni più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili. L'articolo Sky: lunedì visite mediche di Politano ilNapolista. ilnapolista

