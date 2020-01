Sicilia: all’Ars i giovani delegati Imun, Miccichè ‘questo è il palazzo della diplomazia’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – “Questo è il palazzo della diplomazia, dove hanno convissuto in pace cattolici, islamici e bizantini. Il palazzo Reale è uno dei più visitati d’Italia e nel 2020 pensiamo di raggiungere il milione di visitatori”. Così il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè nel suo saluto ai giovani che, a palazzo dei Normanni, partecipano alla simulazione di una seduta dell’Onu organizzata dall’Imun (Italian Model United Nations).Ai circa 60 giovani, selezionati dall’Imun, il compito di approvare, seguendo le regole delle Nazioni Unite, una risoluzione sul turismo sostenibile, che è uno dei diciassette punti di Agenda 2030. “Quello che state facendo non è un gioco ‘ ha sottolinea Miccichè – ma un’esperienza fondamentale per la vostra formazione umana e culturale. Auspico che l’Imun ... calcioweb.eu

