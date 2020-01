“Siamo innamorati”, bimba di 13 anni incinta del fidanzatino di 10 (Di sabato 25 gennaio 2020) La notizia è stata verificata e riportata in Italia dal quotidiano IlMessaggero.it. I due bambini che sono originari della Russia centrale hanno parlato durante uno show locale per poter raccontare la loro situazione e relazione. I due hanno spiegato di essersi conosciuti circa un anno fa e di essersi subito innamorati. La bambina, incinta all'ottava settimana, parla con tatto che un suo amichetto gli ha riferito di piacere ad Ivan e da quel momento i due hanno iniziato a frequentarsi, trascorrendo i pomeriggi a passeggiare Insieme mano nella mano, e baciarsi, il tutto è stato spiegato in diretta Show. (Continua…) La bambina inoltre ha confessato di aver fatto sesso con Ivan, approfittando così dell'assenza della madre in casa. Ora la giovanissima futura madre ha detto di voler tenere il bambino e di voler continuare la relazione con il suo fidanzatino. La piccola Daria ha ... howtodofor

EnzoBollani : Diciamo la verità vera, senza filtri: ci siamo innamorati. La 205 Look, trovata per puro caso, quando siamo andati… - Mariacr78648357 : Bimba di 13 anni incinta del #fidanzato di 10: «Siamo innamorati», ma l’esperta rivela: «Lui non può ancora avere f… -