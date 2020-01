Setién (Barcellona): «Abbiamo fatto molti passaggi senza senso» (Di sabato 25 gennaio 2020) L’allenatore del Barcellona Quique Setién ha analizzato la sconfitta a Valencia per 2-0. “Ci sono alcune cose che non riusciamo a spiegare bene. A nessuno di noi piace la situazione, né ai giocatori né a noi. Il Valencia ci ha impegnati, ci ha chiusi bene. Ci sono state cose che ci hanno impedito di andare in profondità. Abbiamo fatto molti passaggi senza senso» ha detto l’allenatore che è stato scelto per subentrare a Valverde esonerato da primo in classifica. «Dobbiamo cercare di correggere le cose. La cosa migliore è stata riuscire ad andare all’intervallo sullo 0-0. Poi siamo migliorati, Abbiamo creato alcune occasioni ma non è stato sufficiente». «molti giocatori riescono a capire alla lavagna le nostre indicazioni ma poi sul campo le cose sono diverse. Abbiamo aiutato il Valencia perché non siamo riusciti a creare occasioni. Abbiamo corretto qualcosa, ... ilnapolista

napolista : Setién (Barcellona): «Abbiamo fatto molti passaggi senza senso» L’allenatore dopo la sconfitta a Valencia: «Alla l… - zazoomnews : Barcellona prima sconfitta per Setien: il Valencia passa 2-0 - #Barcellona #prima #sconfitta #Setien: - SportRepubblica : Spagna, il Barcellona crolla a Valencia: prima amarezza per Setien -