Serie B, il Crotone sfida lo Spezia: gara in diretta su DAZN (Di sabato 25 gennaio 2020) Allo Scida si sfidano Crotone e Spezia, due formazioni che sembrano avere le credenziali per puntare alla promozione, anche se a partire da favoriti saranno certamente i calabresi, già vittoriosi all’andata in Liguria per 2-0 grazie a una doppietta di Simy, e stabilmente in zona playoff. Gli ospiti vogliono comunque fare risultato per tentare la … L'articolo Serie B, il Crotone sfida lo Spezia: gara in diretta su DAZN calcioefinanza

