Serie A, le probabili formazioni della ventunesima giornata (Di domenica 26 gennaio 2020) Serie A, le probabili formazioni della ventunesima giornata: Roma-Lazio e Napoli-Juventus i big match. Brescia-Milan apre il turno. ROMA – Serie A, le probabili formazioni della ventunesima giornata. Due big match in programma: Roma-Lazio e Napoli-Juventus. Il secondo turno di ritorno sarà aperta da Brescia Milan. Serie A, le probabili formazioni della ventunesima giornata Di seguito le possibili scelte della ventunesima giornata di Serie A (INFO STREAMING DELLE PARTITE e LE DESIGNAZIONI ARBITRALI) Brescia-Milan (24/1 ore 20:45) Le Rondinelle devono fare a meno di Balotelli, fermato due turni dal giudice sportivo. Recupera Bisoli ma il neo arrivato Bjarnason si candida per una maglia da titolare. Mateju in vantaggio su Martella. Pioli dovrebbe confermare il consueto undici. Da valutare Calabria, Musacchio e Calhanoglu. Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, ... newsmondo

zazoomnews : Napoli-Juventus Serie A: probabili formazioni pronostici - #Napoli-Juventus #Serie #probabili - periodicodaily : Serie B: Perugia-Livorno, formazioni, dove vederla in TV e curiosità #serieb #27gennaio #perugialivorno - dei_voce : RT @DiMarzio: #Lazio, la probabile formazione per il #derby contro la Roma ? -