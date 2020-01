Senza Demme, il Lipsia perde in campionato dopo tre mesi (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Lipsia non perdeva in Bundesliga da tre mesi, fino ottobre, quando venne sconfitto dal Friburgo. Oggi la formazione tedesca, prima in classifica in Bundesliga, ha perduto 2-0 in casa dell’Eintracht Francoforte. E il Bayern Monaco può portarsi a meno uno: sta per scendere in campo contro lo Schalke 04. Ovviamente il pensiero dei tifosi è andato a Demme. Senza il tedesco in mezzo al campo, è arrivata la prima sconfitta dopo tre mesi. E la corsa verso il titolo, già complicata di suo, rischia di diventare ancora più complessa. L'articolo Senza Demme, il Lipsia perde in campionato dopo tre mesi ilNapolista. ilnapolista

napolista : Senza Demme, il Lipsia perde in campionato dopo tre mesi La capolista in Bundesliga sconfitta 2-0 dall’Eintracht F… - HARTIXEL : @FrancoMater2 Comprare ad agosto Lobotka Demme Politano ecc anzichè ora senza regalare soldi a Raiola e Psv? - MauroLoBascio : @Fr4n6o Lobotka e Demme sono due giocatori che faranno molto bene. Dopo Jorgino c'era il buio a centrocampo. Poi, s… -