Seborga, il borgo ligure che brama l’indipendenza dall’Italia (Di sabato 25 gennaio 2020) Un piccolo tour tra i borghi liguri più particolari ci porta ad addentrarci tra vicoli e carruggi di un piccolo comune italiano che conta poco più che 250 abitanti ma che, nonostante le sue esigue dimensioni, ha saputo far parlare molto di sé. Scopriamo la storia, le origini e tutte le vicende legate a Seborga, il “Principato” che nei secoli ha rivendicato la sua indipendenza. Seborga, il borgo ligure che da secoli rivendica l’indipendenza Per aver chiaro il quadro bisogna tornare indietro sulla linea del tempo al 954 d.C, l’anno che viene riportato sulla copia di un documento in cui il marchese Guido, conte imperiale di Ventimiglia, avrebbe donato le sue proprietà terriere site a Seborga ai monaci benedettini dell’abbazia di Lerino. Sui confini di Seborga, si è dibattuto per secoli e i litigi non sono mancati. Si arriva, sorvolando sulla linea cronologica, al 1697 quando ... thesocialpost

